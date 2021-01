"New York Times": Pence przeciwny użyciu 25. poprawki przeciw Trumpowi

Biały Dom potępił ataki na Kapitol, do których doszło w środę. Przewodniczący komisji wymiaru sprawiedliwości Jerrold Nadler uważa, że prezydenta USA Donalda Trumpa należałoby "natychmiast" odsunąć od władzy. Z kolei wiceprezydent Mike Pence, według ustaleń amerykańskich mediów, sprzeciwia się zastosowaniu 25. poprawki do konstytucji USA pozwalającej pozbawić władzy urzędującego prezydenta.

Impeachment prezydenta Donald Trump i usunięcie go z urzędu powinny zostać przeprowadzone natychmiastowo - powiedział podczas czwartkowego oświadczenia przewodniczący komisji wymiaru sprawiedliwości amerykańskiej Izby Reprezentantów Jerrold Nadler.

- Jeszcze raz apeluję, żeby wobec prezydenta przeprowadzono procedurę impeachmentu i usunięcia go z urzędu. Mamy ograniczony czas na działanie. Naród nie może sobie pozwolić na długotrwały, przeciągający się proces. Dlatego wspieram przedstawienie artykułów impeachmentu bezpośrednio do Izby - powiedział Nadler.

Za natychmiastowym usunięciem przywódcy USA ze stanowiska przy zastosowaniu 25. poprawki do konstytucji w związku z wydarzeniami na Kapitolu opowiedziała się również szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi PAP/EPA/SHAWN THEW

Agencja Reutera przekazała, że najważniejsi demokratyczni politycy w Kongresie – w tym Nancy Pelosi i lider demokratów w Senacie Chuck Schumer kontaktowali się z wiceprezydentem w sprawie zastosowania 25. poprawki do konstytucji.

Media: Pence nie wyraża zgody na użycie poprawki

"The Hill" i portal CBS podały, że członkowie administracji USA rozważają wykorzystanie 25. poprawki. Przewiduje ona możliwość pozbawienia prezydenta władzy, jeśli większość członków jego gabinetu - pod kierunkiem wiceprezydenta - dojdzie do wniosku, że prezydent jest niezdolny do sprawowania tego urzędu.

Wiceprezydent USA Mike Pence SAUL LOEB/PAP/EPA

Reuters poinformował, powołując się na doradcę Mike'a Pence'a, że wiceprezydent nie przeprowadzi tej procedury. Pence sprzeciwia się wykorzystaniu 25. poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych w celu pozbawienia władzy Donalda Trumpa na mniej niż dwa tygodnie przed zakończeniem jego kadencji - informują również dziennikarze "Business Insider" i "New York Times".

Demokraci chcą impeachmentu Trumpa SHAWN THEW/PAP/EPA

Demokraci chcą impeachmentu Trumpa

W środę - podczas sesji Senatu i Izby Reprezentantów, której celem było zatwierdzenie wyników wyborów prezydenckich - do Kongresu wdarli się zwolennicy Donalda Trumpa. Doszło do starć z policją, a w trakcie zamieszek życie straciło pięć osób. Krytycy Trumpa oceniają, że to urzędujący prezydent podburzył swoich stronników do szturmu na Kapitol.

Wśród niektórych kongresmenów obwiniających Trumpa o prowokowanie w środę do przemocy pojawiły się głosy o konieczności usunięcia go z urzędu, zanim jeszcze 20 stycznia zaprzysiężony zostanie Joe Biden.

Zdemolowane biura w amerykańskim Kongresie CNN

Biały Dom: Trump potępia przemoc "najmocniej jak się da"

- Prezydent i administracja potępiają to [przemoc - przyp. red.] najmocniej jak się da - przekazała na konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Kayleigh McEnany. Reprezentantka Białego Domu oceniła, że wydarzenia w Kongresie "są nie do zaakceptowania, a tym którzy złamali prawo, powinny być postawione zarzuty".

- Zatrudnieni w Białym Domu ludzie pracują, by zapewnić uporządkowane przekazanie władzy. Teraz nastał czas, by Ameryka się zjednoczyła, by się zjednoczyć w odrzuceniu przemocy, którą widzieliśmy - wezwała McEnany. - Powiem jasno: przemoc, której doświadczyliśmy wczoraj w stolicy naszego kraju, była przerażająca, karygodna i sprzeczna z amerykańskim duchem - dodała McEnany. Na konferencji prasowej w Białym Domu rzeczniczka nie odpowiadała na pytania dziennikarzy.

Protestujący wdarli się do budynku Kongresu Zwolennicy Donalda Trumpa weszli do gabinetu spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Stłuczone okno we wschodniej części Kapitolu po wtargnięciu do budynku protestujących | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Funkcjonariusze bronią sali amerykańskiego Kongresu | Getty Images North America Zwolennicy Donalda Trumpa odchodząc spod Kapitolu zapewniają, że wrócą protestować w czwartek | PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS Wydarzenia na Kapitolu | PAP/EPA/JUSTIN LANE Kapitol nocą | Tasos Katopodis/Getty Images Szturm zwolenników Trumpa na Kapitol | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | Getty Images Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zwolennicy Trumpa wtargnęli do budynku Kongresu USA | PAP/EPA/WILL OLIVER Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Zamieszki na Kapitolu | PAP/EPA Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący podczas próby wdarcia do Kapitolu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący w Kapitolu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/WILL OLIVER Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Demonstrujący trzyma w ręku korespondencję podpisaną przez Nancy Pelosi | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protestujący wdarli się do budynku Kongresu | PAP/EPA/JIM LO SCALZO Protest zwolenników Donalda Trumpa | MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA

Autor:asty//now

Źródło: Reuters, PAP