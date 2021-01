Demokraci chcą impeachmentu Trumpa. "Nie możemy pozwolić, żeby pozostawał przy władzy"

Kongresmenka demokratów Ilhan Omar poinformowała w środę na Twitterze, że przygotowuje artykułu impeachmentu przeciwko prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Zdecydowała tak po wydarzeniach, do których doszło na Kapitolu. Do gmachu podczas procedury zatwierdzania przez kongresmenów wyników wyborów wdarli się zwolennicy urzędującego prezydenta.

"Nie możemy pozwolić, żeby pozostawał przy władzy, to kwestia zachowania naszej republiki, a my musimy dopełnić złożonej przysięgi" – napisała na Twitterze demokratka Ilhan Omar z Minnesoty. Mimo że Donaldowi Trumpowi pozostały zaledwie dwa tygodnie sprawowania urzędu, zapowiedziała przygotowanie artykułu impeachmentu wobec prezydenta. Wniosek członkini Izby Reprezentantów poparła inna demokratka, Alexandria Ocasio-Cortez z Nowego Jorku.

Demokrata David Cicilline również stwierdził, że Kongres powinien przeprowadzić impeachment prezydenta, a także oskarżyć Donalda Trumpa. "To jest skandaliczne i prezydent jest sprawcą" – stwierdził. W kolejnym wpisie poinformował, że przekazał list przedstawicielom Komisji Sądownictwa Izby Stanów Zjednoczonych, w którym wzywa wiceprezydenta Mike Pence’a do odwołania się do 25. Poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych w celu pozbawienia Donalda Trumpa urzędu.