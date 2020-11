Zmarł na COVID-19. Mimo to wygrał wybory

W wyborach lokalnych do stanowego parlamentu Dakoty Północnej wygrał kandydat Partii Republikańskiej, który zmarł miesiąc temu. Przyczyną śmierci 55-letniego Davida Andahla był COVID-19 - podaje portal Politico.

Lokalny dziennik "Bismarck Tribune" informował, że David Andahl zmarł 5 października po czterech dniach choroby. Stało się to po tym, gdy 55-latek - określany jako gorący zwolennik prezydenta Donalda Trumpa - wygrał prawybory w swojej partii.

Po śmierci Andahla prokurator generalny stanu uznał, że głosy na polityka nadal będą liczone. Ostatecznie republikanin zdobył 38 procent poparcia, co wystarczyło do uzyskania mandatu posła do stanowej Izby Reprezentantów w jego okręgu.