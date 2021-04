"Słyszałam szamotaninę i policjanta mówiącego: Daunte, nie uciekaj". Protesty po śmierci Afroamerykanina

Setki protestujących starły się z policją na przedmieściach amerykańskiego Minneapolis po tym, jak w trakcie niedzielnej kontroli drogowej funkcjonariusze śmiertelnie postrzelili 20-letniego Afroamerykanina. Demonstrujący demolowali radiowozy, na co policja odpowiedziała użyciem gazu łzawiącego i gumowej amunicji.

Mężczyzna zastrzelony przez policję to 20-letni Daunte Wright – poinformował gubernator Minnesoty Tim Walz. Według oświadczenia policji z leżącego na północ od Minneapolis miasta Brooklyn Center, funkcjonariusze zatrzymali niewymienionego z nazwiska kierowcę za złamanie przepisów drogowych. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest ścigany, ale gdy chcieli go aresztować, "ponownie wsiadł do pojazdu". Funkcjonariusz postrzelił kierowcę, który przejechał jeszcze kilka przecznic, po czym zmarł. Towarzysząca mu kobieta została lekko ranna.