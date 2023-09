Wzywali do złagodzenia kary dla aktora skazanego za gwałty. Ashton Kutcher i Mila Kunis przepraszają

Ashton Kutcher i Mila Kunis w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przeprosili za listy do sądu, w których prosili o złagodzenie kary zasądzonej wobec aktora Danny'ego Mastersona. Masterson został uznany za winnego dwóch gwałtów. Jak tłumaczyli, pisma "nie miały na celu podważania zeznań ofiar ani wywoływania u nich w jakikolwiek sposób ponownej traumy". - Nigdy byśmy tego nie chcieli i przykro nam, jeśli do tego doszło - powiedział aktor.

Danny Masterson, amerykański aktor znany głównie z serialu komediowego "Różowe lata 70.", został uznany w maju za winnego dwóch gwałtów. W czwartek usłyszał wyrok 30 lat więzienia . To najwyższy wymiar kary, jaki mu groził w tej sprawie.

Jak donoszą media za oceanem, po majowej decyzji sądu członkowie obsady i ekipy serialu "Różowe lata 70.", w tym Ashton Kutcher, Mila Kunis, Kurtwood Smith, Debra Rupp i David Trainer, w pismach skierowanych do sędzi Sądu Najwyższego w Los Angeles wzywali do złagodzenia kary.

Danny Masterson w drodze do sądu

Danny Masterson w drodze do sądu Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

W swoim liście, którego treść opublikował portal "The Hollywood Reporter", Kutcher nazwał Mastersona "wzorem do naśladowania" o "wyjątkowym charakterze". Aktor, który założył organizację zajmującą się walką z handlem ludźmi, podkreślał jego zaangażowanie w zniechęcanie do używania narkotyków. Kutcher napisał, że dzięki Mastersonowi "nie popadł w typowo hollywoodzki narkotykowy styl życia".