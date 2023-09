Aktor Danny Masterson skazany na 30 lat więzienia za zgwałcenie dwóch kobiet

czytaj dalej

Wiceszefowa Pentagonu zapowiedziała utworzenie floty tysięcy autonomicznych dronów sterowanych przy użyciu sztucznej inteligencji. - Przyszedł czas, by stworzyć na większą skale systemy, na które trudniej zaplanować odpowiedź, są trudniejsze do trafienia i trudniejsze do pokonania - oświadczyła Kathleen Hicks. Jak oceniła, nowy program ma być przełomem w podejściu do obronności.