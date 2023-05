Codziennie "budził się z płaczem". Niesłusznie skazany po 33 latach został uniewinniony

- Naszym obowiązkiem nie jest po prostu uzyskanie wyroków skazujących, ale dążenie do sprawiedliwości. Kiedy ktoś zostaje niesłusznie skazany, oznacza to porażkę naszego wymiaru sprawiedliwości i naszym obowiązkiem jest naprawienie tego błędu - oświadczył prokurator okręgowy hrabstwa Los Angeles George Gascón, ogłaszając w czwartek uniewinnienie i zwolnienie z odbywania kary Daniela Saldany.

Za co został skazany

Daniel Saldana uniewinniony po 33 latach od niesłusznego skazania

Prawdziwi sprawcy pozostają na wolności

- Tragiczne jest nie tylko zmuszanie ludzi do odbycia kary więzienia za przestępstwo, którego nie popełnili, ale też to, że za każdym razem, gdy dochodzi do podobnej niesprawiedliwości, prawdziwi sprawcy wciąż pozostają na wolności i popełniają kolejne przestępstwa - ocenił prokurator George Gascón. Mówiąc o uniewinnieniu Saldany, zwrócił się bezpośrednio do niego, podkreślając, że "wie, iż nie przywróci mu to dekad spędzonych w więzieniu, ale ma nadzieję, że przeprosiny prokuratury przyniosą mu choć odrobinę pocieszenia".