Skupił na sobie uwagę sprawcy strzelaniny, ratując życie uczniów. Nie żyje dyrektor szkoły

Gubernator Iowy Kim Reynolds podkreśliła w wydanym w niedzielę oświadczeniu, że Marburger "naraził się na niebezpieczeństwo, aby chronić swoich uczniów, a ostatecznie oddał własne życie". "Na zawsze zostanie zapamiętany za swoje bezinteresowne i bohaterskie czyny" - dodała. Zleciła także opuszczenie flag w stanie do połowy masztu, do dnia pogrzebu pedagoga.

Dyrektor próbował ratować uczniów

Marburger został ranny w strzelaninie, do której doszło w stołówce szkolnej 4 stycznia, gdy uczniowie jedli śniadanie. Około 7:30 na salę wtargnął uzbrojony 17-letni Dylan Butler i otworzył w ich kierunku ogień, w wyniku czego zginął 11-letni chłopiec, a łącznie siedem osób zostało rannych. Później znaleziono także ciało napastnika, który popełnił samobójstwo. Według śledczych Marburger został postrzelony kilkukrotnie. Według relacji świadków próbował ratować życie uczniów. Jego córka Claire przekazała, że odwracał uwagę napastnika, dając szansę ucieczki uczniom. "Nie jest to zaskakujące, że próbował porozmawiać z Dylanem i odwrócić jego uwagę na tyle długo, by niektórzy zdążyli wydostać się ze stołówki. To po prostu tata" - napisała na Facebooku. W kolejnym wpisie załączyła też kilka zdjęć ze swoim ojcem. Marburger był dyrektorem szkoły od 1995 roku.