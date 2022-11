Zderzenie samolotów podczas pokazów lotniczych w Dallas

Dwa samoloty zderzyły się w sobotę w Dallas w amerykańskim stanie Teksas - poinformowały władze federalne. Interweniowały służby ratunkowe. Do zderzenia doszło podczas pokazów lotniczych upamiętniających drugą wojnę światową.

Bombowiec Boeing B-17 Flying Fortress i myśliwiec Bell P-63 Kingcobra zderzyły się i rozbiły podczas pokazów lotniczych Wings Over Dallas na lotnisku Dallas Executive Airport - wskazała w komunikacie Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

Władze portu przekazały we wpisie na Twitterze, że na miejscu interweniowały służby ratunkowe.

Samoloty z okresu drugiej wojny światowej

B-17, znany jako "latająca forteca", to ogromny czterosilnikowy bombowiec, który był filarem amerykańskiej potęgi powietrznej podczas drugiej wojny światowej i jest jednym z najbardziej znanych samolotów bojowych w historii USA. Większość maszyn tego typu została zezłomowana pod koniec wojny, a tylko kilka pozostało czynnych do dziś. Głównie prezentowane są one w muzeach i na pokazach lotniczych.