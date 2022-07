Do szkoły tylko z przezroczystym plecakiem? Dzięki temu uczniowie mają być bezpieczniejsi

Uczniowie chodzący do szkół w Dallas będą mogli nosić tylko przezroczyste plecaki? Chociaż plan nie jest jeszcze oficjalnie zatwierdzony, to rozmowy na ten temat nabierają rozpędu. W tej chwili ewentualne nowe przepisy na rok szkolny 2022-2023 są omawiane przez Komitet Bezpieczeństwa Szkolnego. Dallas ISD (Independent School District, niezależny okręg szkolny) chce najpierw poznać zdanie rodziców na temat noszenia przez uczniów wyłącznie przezroczystych plecaków w nadchodzącym roku szkolnym. W udostępnionej im ankiecie rodzice zostali zapytani o to, ilu uczniów mają w Dallas ISD, do jakich klas ich dzieci uczęszczają i czy popierają pomysł.