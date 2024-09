Władze USA nie muszą upubliczniać danych z wniosku wizowego księcia Harry'ego - orzekł tamtejszy sąd. Dostępu do informacji z aplikacji wizowej księcia domagał się wpływowy think tank, wskazujący że brytyjski książę przyznał się w swojej książce do zażywania narkotyków. Tymczasem wspomnienie o narkotykach we wniosku wizowym może zablokować szanse na pobyt w Stanach.