Cztery osoby oskarżone w związku ze śmiercią aktora Michaela K. Williamsa

Mężczyźni - jak informuje "The New York Times" na podstawie dokumentów sądowych - działali w biały dzień pośród budynków mieszkalnych na Brooklynie i Manhattanie. Władze poinformowały, że śmiertelną dawkę narkotyku sprzedano 5 września w dzielnicy Williamsburg na Brooklynie, a transakcja została uchwycona przez kamery monitoringu.

- To jest kryzys zdrowia publicznego - powiedział Damian Williams, amerykański prawnik południowego dystryktu Nowego Jorku, kiedy ogłoszono zarzuty. - To musi się skończyć. Śmiercionośne opioidy, takie jak fentanyl i heroina, nie dbają o to, kim jesteś, ani co osiągnąłeś - dodał.