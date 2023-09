Czteroletnie bliźniaczki spędziły noc w skrzyni na zabawki. Rano nie żyły

Czteroletnie bliźniaczki z Florydy weszły na noc do drewnianej skrzyni na zabawki. Rankiem rodzina znalazła dziewczynki, nie odduchały, nie udało się ich uratować. Wszystko wskazuje na to, że czterolatki niechcący zamknęły pokrywę skrzyni i podczas snu zabrakło im tlenu.

Do zdarzenia doszło w nocy z 24 na 25 sierpnia w Jacksonville. Matka zmarłych bliźniaczek, Saide Myers, opisała rodzinną tragedię w poście na Facebooku, który cytują media, w tym "Independent". Jak wyjaśniła kobieta, wieczorem jej mąż położył czteroletnie Kellan i Aurorę do łóżka, jednak później dziewczynki wstały i poszły spać do drewnianej skrzyni, w której trzymały zabawki.

Myers przekazała w swoim wpisie, że rankiem, po tym, jak zdała sobie sprawę, iż bliźniaczek nie ma w łóżku, wraz z mężem i dwójką starszych synów zaczęli ich szukać. Wewnątrz skrzyni dziewczynki znalazł jeden z chłopców. "Szybko zdałam sobie sprawę, że jest już za późno" - pisze na Facebooku zrozpaczona matka.

Jej relację potwierdziło biuro szeryfa Jacksonville. W oświadczeniu cytowanym przez "Independent" policja przekazała, że do domu Myersów wezwane zostały służby. Ratownikom medycznym nie udało się jednak uratować dziewczynek.

Floryda. Dzieci zmarły w skrzyni, matka ostrzega

W swoim wpisie Myers próbuje zrozumieć, dlaczego doszło do śmierci jej córek. "W pewnym momencie któraś z nich musiała się obrócić albo machnąć nogą, co spowodowało, że pokrywa tej starej drewnianej skrzyni się zamknęła" - pisze matka bliźniaczek. "Nie wiedziałam, i pewnie wielu z was tego nie wie, że skrzynie na zabawki po zamknięciu są szczelne, a także dźwiękoszczelne. Tak więc, gdy spały przytulone do siebie, powoli zaczynało brakować im tlenu, w końcu umarły. Nawet nie wiedziały, że dzieje się coś złego".

Kobieta podkreśliła, że na co dzień skrzynia była zamknięta, ale dziewczynki prosiły o jej otwarcie, aby mogły bawić się przechowywanymi w niej pluszakami. "Zawsze upewniałam się, że zatrzask pokrywy jest do czegoś przywiązany, aby (bliźniaczki - red.) nie zamykały się nawzajem w środku. Nie zapobiegło to jednak tragedii" - pisze Amerykanka. "Mam nadzieję, że poznanie tej historii w jakiś sposób komuś pomoże. Jeśli macie podobną skrzynię, natychmiast ją zniszczcie" - przestrzega.

Z danych zajmującej się bezpieczeństwem najmłodszych organizacji Kids in Danger wynika, że od 2014 roku przynajmniej 34 dzieci zmarło w wyniku zdarzeń związanych ze skrzyniami na zabawki.

