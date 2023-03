Czterolatka porwana w centrum handlowym odnalazła się po latach w innym państwie

Jak wyjaśnia stacja, powołując się na informacje przekazane przez FBI, w dniu porwania kobieta miała nadzorowane spotkanie z córką. Według relacji lokalnego dziennika "The Columbian" w pewnym momencie Lopez-Lopez miała poprosić pilnujących je policjantów, by pozwolili im pójść do toalety. Oni wyrazili zgodę. Wtedy kobieta zabrała córkę do skradzionego wcześniej samochodu, w którym czekał na nią jej wspólnik, po czym cała trójka odjechała z centrum handlowego.