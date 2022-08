Członek komórki tak zwanego Państwa Islamskiego nazywanej "The Beatles" skazany na dożywocie

El Shafee Elsheikh, członek komórki tak zwanego Państwa Islamskiego, którego w kwietniu uznano winnym udziału w pojmaniu i ścięciu zachodnich zakładników w Syrii, został w piątek skazany przez amerykański sąd na karę dożywotniego pozbawienia wolności. 33-latek był członkiem komórki określanej jako "The Beatles", która nagrywała i publikowała materiały z egzekucji zakładników.

Proces 33-letniego El Shafee Elsheikha odbywał się w sądzie federalnym w Aleksandrii w amerykańskim stanie Wirginia. Bojownik tzw. Państwa Islamskiego został skazany na dożywocie cztery miesiące po tym, jak ława przysięgłych uznała go winnym przetrzymywania zakładników zakończonego ich śmiercią oraz spisku, którego celem było popełnienie morderstwa.

Elsheikh, były obywatel Wielkiej Brytanii, był członkiem komórki IS, którą ze względu na brytyjski akcent jej członków zakładnicy określali jako "The Beatles". Ta czteroosobowa grupa jest odpowiedzialna za porwanie, torturowanie i egzekucje ponad 20 zachodnich zakładników, w tym amerykańskich dziennikarzy Jamesa Foleya i Stevena Sotloffa, pracowników organizacji humanitarnej Petera Kassiga i Kayli Mueller, a także Brytyjczyków Davida Hainesa i Alana Henninga oraz Japończyka Kenji Goto.

33-latek został oskarżony o udział w zabójstwie czterech zakładników: Foleya, Sotloffa, Kassiga oraz Mueller. Trzech pierwszych zamordowano poprzez ścięcie głowy. Mueller, jak twierdzą amerykańscy urzędnicy, była wielokrotnie gwałcona przez ówczesnego lidera IS Abu Bakra al-Baghdadiego, zlikwidowanego przez Amerykanów w 2019 roku. Śmierć kobiety potwierdzono na początku 2015 roku.

Na początku roku na dożywotnie pozbawienie wolności skazany został inny członek komórki, urodzony w Wielkiej Brytanii Alexanda Kotey. Przed przewiezieniem do USA na proces, terrorysta był przetrzymywany przez amerykańskie wojsko w Iraku. We wrześniu ubiegłego roku przyznał się do winy w sprawie zabójstw Foleya, Sotloffa, Kassiga oraz Mueller.