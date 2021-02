Waszyngton czeka na odpowiedź Teheranu: nasza cierpliwość ma swoje granice

Stany Zjednoczone oczekują na odpowiedź Iranu w kwestii powrotu do dyskusji na temat porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price oświadczył w środę, że cierpliwość Stanów Zjednoczonych wobec Iranu "nie jest nieograniczona".

Administracja prezydenta USA Joe Bidena sześć dni temu przyjęła zaproszenie od europejskich mocarstw na nieformalne spotkanie z Iranem i innymi sygnatariuszami porozumienia z 2015 roku w sprawie jego utrzymania. Ale władze irańskie nie ustosunkowały się do tej propozycji.

- Nasza cierpliwość ma swoje granice - powiedział rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price, zapytany, jak długo aktualna pozostanie amerykańska oferta dialogu. Podkreślił, że biorąc pod uwagę ostatnie działania Teheranu w zakresie jego programu nuklearnego, kwestia rozmów stała się "pilnym wyzwaniem" dla USA. - Wierzymy jednak, co prezydent Biden jasno wyraził, że najskuteczniejszym sposobem zapewnienia, że Iran nigdy nie zdobędzie broni jądrowej, jest dyplomacja - dodał Price.

Jednocześnie rzecznik Departamentu Stanu wyjaśnił, że Biały Dom nie zamierza uzależniać powrotu do dialogu od uwolnienia przez Iran Amerykanów, przetrzymywanych w tym kraju. - Ich powrót do kraju to dla nas priorytet – powiedział. - Nie chcemy jednak wiązać ich losu z problemem, który jest złożony, trudny i może trwać przez długi czas – dodał.