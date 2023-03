28-latek zmarł po interwencji policji. Ujawniono nagranie, zarzuty dla 10 osób

28-letni czarnoskóry Irvo Otieno zmarł po tym, jak do ziemi przyciska go jednocześnie nawet dziesięć różnych osób - wynika z nagrania opublikowanego przez prokuraturę w stanie Wirginia. Śmierć 28-latka w ostatnich dniach odbiła się szerokim echem w USA, stając "najnowszym przypadkiem śmierci czarnoskórego mężczyzny podczas brutalnego starcia z organami ścigania".

Do tragicznego zdarzenia doszło 6 marca w szpitalu psychiatrycznym Central State Hospital w Petersburgu w stanie Wirginia. Na opublikowanym 21 marca przez prokuraturę nagraniu z monitoringu widać, jak 28-letni czarnoskóry Irvo Otieno krótko po przyjęciu do tego szpitala prowadzony jest przez kilku funkcjonariuszy i pracowników medycznych. Zakuty w kajdanki 28-latek szamocze się z trzymającymi go mężczyznami, którzy w pewnym momencie powalają go na ziemię i mocno przyciskają do podłogi. Widać, że niektórzy z nich przyciskają go nie tylko rękami, ale również opierając się kolanami na jego ciele.