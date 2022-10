Seria ataków hakerskich na lotniska w USA. "Jesteśmy całkiem pewni, że to rosyjska grupa cybernetyczna"

Awaria "nie wpłynęła" na działalność lotniska

"Rosyjska grupa cybernetyczna"

Jak określa ich CNN, to rosyjskojęzyczna, luźno zorganizowana grupa "haktywistów" motywowanych politycznie by wspierać Kreml, ale ich rzeczywiste powiązania z rosyjskimi władzami nie są znane. Tydzień wcześniej Killnet przyznał się do wyłączenia części stron władz stanowych w USA, w lipcu natomiast do wyłączenia strony Kongresu USA.

- Jesteśmy całkiem pewni, że to rosyjska grupa cybernetyczna, która przyznała się do odpowiedzialności - powiedział w poniedziałek senator Chuck Schumer, który stwierdził, że cyberataki są powiązane ze zniszczeniem mostu Krymskiego. - Prosimy nasze władze o potwierdzenie, kto to zrobił, a następnie podjęcie odpowiednich zdecydowanych działań, aby Rosjanie wiedzieli, że nie może im to ujść na sucho - dodał oceniając, że "Putin ma wielki tupet", jeśli sądzi, że atak na most po "brutalnej wojnie przeciwko narodowi ukraińskiemu" może być pretekstem do odwetów.