Prezes firmy zapłacił prawie 4,5 miliona dolarów okupu. "Wiem, że to bardzo kontrowersyjna decyzja"

- Wiem, że to bardzo kontrowersyjna decyzja. Podjęcie jej nie było dla mnie łatwe. Przyznaję, że nie czułem się komfortowo, widząc, jak do tych ludzi przelewane są pieniądze - powiedział prezes Colonial Pipeline Joseph Blount w rozmowie z "Wall Street Journal".

FBI odradza płacenia haraczy

FBI od lat doradza firmom, by nie płacić okupów sprawcom ataków typy ransomware (w których przestępca blokuje system komputerowy lub wrażliwe dane i żąda pieniędzy za ich odblokowanie), ponieważ przyczynia się to do kolejnych tego rodzaju żądań i wspiera rozwój tej działki cyberprzestępczości - pisze "WSJ". Gazeta dodaje, że wiele firm decyduje się jednak zapłacić haracz, by uniknąć kosztownych zakłóceń w działalności.