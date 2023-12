Żądają od Cristiano Ronaldo ponad miliard dolarów

Ronaldo reklamuje Binance

Cristiano Ronaldo nawiązał współpracę z Binance w listopadzie 2022 roku. Jeszcze przed Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej wypuścił kolekcję niewymiennych tokenów NFT z wykorzystywanym przez piłkarza skrótem "CR7". Kolekcja składała się z siedmiu cyfrowych rzeźb, przedstawiających najważniejsze wydarzenia z życia napastnika. Ceny tych tokenów wahały się od kilkudziesięciu do nawet 10 tys. dolarów (równowartość ok. 39 tys. złotych) - podało NBC News. Jednak jak ustaliło BBC, rok później wartość najtańszych tokenów wynosiła już tylko około 1 dolara.

Tokeny NFT (non-fungible token) to niewymienne i unikalne jednostki danych, którymi można handlować. Nie posiadają one swojego odzwierciedlenia w rzeczywistym świecie. Najczęściej służą do oznaczania cyfrowych praw własności, przykładowo do zdjęć lub filmów w internecie.