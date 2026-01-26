Córka ważnego irańskiego urzędnika wyrzucona z pracy na amerykańskiej uczelni

Trump: mamy mnóstwo okrętów płynących w stronę Iranu, tak na wszelki wypadek

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Fatemeh Ardeshir-Laridżani była adiunktem na wydziale medycznym Emory. Wykładała hematologię i onkologię. "Lekarka, która jest córką wysokiego rangą irańskiego urzędnika państwowego, nie jest już pracownikiem Emory" - poinformował instytut na łamach gazety uniwersytetu.

Dwa tygodnie wcześniej sankcje na jej ojca nałożył Departament Skarbu USA w odpowiedzi na jego kluczową rolę w kierowaniu represjami reżimu wobec protestów, które w styczniu przetoczyły się przez Iran. Na jej zwolnienie nalegał republikański kongresmen Buddy Carter, reprezentujący w Kongresie Georgię.

Departament Skarbu poinformował, że Ali Laridżani, którego w sierpniu ubiegłego roku prezydent Iranu Masud Pezeszkian mianował sekretarzem Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego "jest odpowiedzialny za koordynację reakcji na protesty w imieniu najwyższego przywódcy Iranu i publicznie wezwał irańskie służby bezpieczeństwa do użycia siły podczas tłumienia pokojowych demonstrantów".

Protesty w Iranie Źródło: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Protesty od 28 grudnia

Protesty w Iranie rozpoczęły się 28 grudnia. Początkowo wywołane były kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszył upadek krajowej waluty i wzrost cen. Demonstracje szybko przekształciły się w ogólnokrajowy bunt przeciwko teokratycznemu reżimowi i ogarnęły cały kraj.

W odpowiedzi podległe rządowi służby rozpoczęły brutalną rozprawę z protestującymi, zabijając tysięce ludzi.

Protestujący chcą zmiany ustroju państwa Źródło: EPA/MARCOS BORGA

Amerykańska agencja informacyjna Human Rights Activists News Agency podała w sobotę, że liczba ofiar śmiertelnych wynosi 5137 i zastrzegła, że liczba ta wzrośnie.

Antyamerykański billboard na placu Enqelab w centrum Teheranu Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

OGLĄDAJ: TVN24 HD