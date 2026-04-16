Świat Coraz więcej zgonów w aresztach ICE. Agencja ogranicza informacje

Protesty w USA przeciwko ICE Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2026 roku amerykański Urząd Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) poinformował o 16 zgonach imigrantów, przebywających w aresztach tej agencji. Oznacza to, że od czasu objęcia władzy przez administrację Donalda Trumpa liczba zgonów osób zatrzymanych przez ICE wyniosła już co najmniej 47 - podało ABC News. Dla porównania, w 2024 roku było to 11 osób.

Zgony w aresztach ICE

Stacja ABC News zauważa, że ostatni wzrost liczby zgonów imigrantów w aresztach ICE następuje w czasie, gdy bezprecedensowo wzrosła ogólna liczba osób przetrzymywanych w tych ośrodkach. Niedawno wzrosła do rekordowych 70 tysięcy, co było najwyższym poziomem w 23-letniej historii agencji. Obecnie w aresztach przebywa ponad 60 tysięcy ludzi, niemal dwa razy więcej niż przed objęciem władzy przez Trumpa.

Tymczasem NBC News opisało, że jeszcze w zeszłym roku w przypadku śmierci osoby osadzonej w areszcie, ICE publikowało szczegółowy, trzystronicowy raport na temat okoliczności zgonu. Kiedy jednak liczba takich przypadków znacznie wzrosła, raporty skrócono do ledwie czterech akapitów.

Dotychczas agencja informowała opinię publiczną m.in. o szczegółowym przebiegu wydarzeń wraz z datami i godzinami badań medycznych, regularnie przyjmowanych lekach, lekach podanych na ratunek oraz godzinie i przyczynie zgonu. "Jednak od połowy grudnia sytuacja uległa zmianie. Obecnie publikowane raporty zawierają zazwyczaj krótkie streszczenie okoliczności, które doprowadziły do zgonu" - napisało NBC News.

Nadzorujący ICE Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) zapewnia, że wszystkim zatrzymanym zapewnia się "odpowiednie posiłki, wodę, leczenie oraz możliwość kontaktowania się z członkami rodziny i prawnikami". "W rzeczywistości standardy aresztów ICE są wyższe niż w przypadku większości amerykańskich więzień, w których przebywają obywatele USA" - dodano. DHS podkreśla też, że liczba zgonów stanowi bardzo niewielki odsetek całkowitej liczby osadzonych.

Sposób, w jaki agenci ICE obchodzą się z zatrzymanymi, budzi kontrowersje, między innymi z powodu przypadków śmierci dwóch obywateli amerykańskich podczas interwencji funkcjonariuszy tej agencji. Sporo mówi się też o sytuacjach, w których przez agentów zatrzymywane są dzieci.