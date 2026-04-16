Świat

Coraz więcej zgonów w aresztach ICE. Agencja ogranicza informacje

Kim są agenci ICE? (Zdjęcie ilustracyjne)
Protesty w USA przeciwko ICE
Źródło: Reuters
Tylko w tym roku w aresztach amerykańskiego urzędu imigracyjnego ICE zmarło szesnaście osób. Za rządów administracji Donalda Trumpa to już łącznie 47 przypadków. NBC News informuje tymczasem, że agencja ograniczyła zakres publikowanych informacji o okolicznościach tych zgonów.

W 2026 roku amerykański Urząd Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) poinformował o 16 zgonach imigrantów, przebywających w aresztach tej agencji. Oznacza to, że od czasu objęcia władzy przez administrację Donalda Trumpa liczba zgonów osób zatrzymanych przez ICE wyniosła już co najmniej 47 - podało ABC News. Dla porównania, w 2024 roku było to 11 osób.

Zgony w aresztach ICE

Stacja ABC News zauważa, że ostatni wzrost liczby zgonów imigrantów w aresztach ICE następuje w czasie, gdy bezprecedensowo wzrosła ogólna liczba osób przetrzymywanych w tych ośrodkach. Niedawno wzrosła do rekordowych 70 tysięcy, co było najwyższym poziomem w 23-letniej historii agencji. Obecnie w aresztach przebywa ponad 60 tysięcy ludzi, niemal dwa razy więcej niż przed objęciem władzy przez Trumpa.

Tymczasem NBC News opisało, że jeszcze w zeszłym roku w przypadku śmierci osoby osadzonej w areszcie, ICE publikowało szczegółowy, trzystronicowy raport na temat okoliczności zgonu. Kiedy jednak liczba takich przypadków znacznie wzrosła, raporty skrócono do ledwie czterech akapitów.

Dotychczas agencja informowała opinię publiczną m.in. o szczegółowym przebiegu wydarzeń wraz z datami i godzinami badań medycznych, regularnie przyjmowanych lekach, lekach podanych na ratunek oraz godzinie i przyczynie zgonu. "Jednak od połowy grudnia sytuacja uległa zmianie. Obecnie publikowane raporty zawierają zazwyczaj krótkie streszczenie okoliczności, które doprowadziły do zgonu" - napisało NBC News.

Nadzorujący ICE Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) zapewnia, że wszystkim zatrzymanym zapewnia się "odpowiednie posiłki, wodę, leczenie oraz możliwość kontaktowania się z członkami rodziny i prawnikami". "W rzeczywistości standardy aresztów ICE są wyższe niż w przypadku większości amerykańskich więzień, w których przebywają obywatele USA" - dodano. DHS podkreśla też, że liczba zgonów stanowi bardzo niewielki odsetek całkowitej liczby osadzonych.

Sposób, w jaki agenci ICE obchodzą się z zatrzymanymi, budzi kontrowersje, między innymi z powodu przypadków śmierci dwóch obywateli amerykańskich podczas interwencji funkcjonariuszy tej agencji. Sporo mówi się też o sytuacjach, w których przez agentów zatrzymywane są dzieci.

Źródło: Reuters, ABC News, NBC News

Źródło zdjęcia głównego: usice.gov

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica