“Mamo, podpalili mnie!” Sześciolatek ma oparzenia trzeciego stopnia po "zabawie" z kolegami

Do zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie w miejscowości Bridgeport w stanie Connecticut (USA). Jak ustaliły służby, tego dnia w okolicy widziano czworo dzieci bawiących się ogniem bez nadzoru osób dorosłych. W wypowiedzi dla NBC siostra poszkodowanego chłopca Kayla Deegan mówi, że sprawcą był ośmioletni syn jej sąsiadów, którzy mieszkają piętro niżej. "Polał piłkę do tenisa benzyną i rzucił [Dominickowi] w twarz, a potem uciekł".

Wcześniej miał zawołać sześciolatka po imieniu, by zwabić go za róg. Kilka sekund później Dominick wybiegł stamtąd, krzycząc: "Mamo, podpalili mnie!". Sprawca najprawdopodobniej znalazł benzynę i zapalniczkę w stojącej nieopodal szopie. Jego rodzina nie chciała rozmawiać z dziennikarzami na temat zajścia.

Dominik został przetransportowany do szpitala. Oparzenia II i III stopnia objęły jego twarz oraz nogi. "Będzie miał blizny na ciele i psychice do końca życia" – napisała Deegan na stronie crowdfundingowej Go Fund Me. Zebrane pieniądze chce przeznaczyć na leczenie brata oraz na wyprowadzkę całej rodziny z okolicy, w której gnębiono go już od roku. "Dominick ledwo mówi, bo jest cały opuchnięty i obolały, ale powiedział mamie: proszę, nie zabierajcie mnie tam z powrotem" – czytamy w opisie zbiórki.