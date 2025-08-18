Co wydarzy się w Białym Domu? Atmosfera "częściowo może być inna, ale nie twierdzę, że będzie mniej napięta"

Dyner: atmosfera spotkania nie będzie mniej napięta niż w lutym Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Anna Maria Dyner w TVN24 analizowała, co może być główną osią sporu na poniedziałkowym spotkaniu w Białym Domu.

Zwróciła przy tym uwagę, że "kanclerz Niemiec bardzo uczulał Zełenskiego na pewne kwestie, jeżeli chodzi o rozmowę z Trumpem".

Dyner zauważyła, że "prezydent Wołodymyr Zełenski dąży" do trójstronnego spotkania. Wskazała, kiedy może się ono odbyć.

Anna Maria Dyner w TVN24 zapytana została o to, czy atmosfera poniedziałkowych rozmów w Białym Domu będzie inna niż w lutym. Kłótnia, do której doszło wówczas w Gabinecie Owalnym, zapoczątkowała kilkutygodniowy kryzys w relacjach Ukraina-USA. - Myślę, że częściowo może być inna, ale nie twierdzę, że będzie mniej napięta - wskazała analityczka.

- Prezydent Zełenski po wyjeździe ze swojego kraju (do Waszyngtonu - red.) podkreślał, że kwestie związane choćby z tym, co proponuje Donald Trump, czyli oddaniem terytorium w zamian za pokój, de facto na kanwie prawa ukraińskiego nie są i nie mogą być przedmiotem takich negocjacji - zauważyła. - Sądzę, że to może być główna oś sporu - dodała.

Kanclerz Niemiec "uczulał" Zełenskiego przed rozmową z Trumpem

Dyner zauważyła, że "do końca nie znamy szczegółów tego, co Trump może zaproponować Zełenskiemu". - Prasa pisała w trakcie weekendu, że to są rzeczy choćby dotyczące nie tylko kwestii związanych z terytorium, ale też rezygnacji Ukrainy z członkostwa w NATO, na co też na razie przynajmniej władze ukraińskie absolutnie nie chcą się zgodzić - przypomniała.

- Biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w lutym w trakcie rozmowy w Białym Domu, to prezydent Zełenski będzie o wiele lepiej przygotowany - oceniła analityczka. - Z tego, co można było przeczytać i zobaczyć w ukraińskiej prasie dzisiaj rano, to choćby kanclerz Niemiec bardzo go uczulał na pewne kwestie, jeżeli chodzi o rozmowę z Trumpem - dodała.

Zdaniem Dyner, to, że w Waszyngtonie pojawią się europejscy liderzy, przewodnicząca Komisji Europejskiej czy szef NATO, oznacza, iż "państwa europejskie i nawet Sojusz Północnoatlantycki również będą nie tyle częścią tych negocjacji, co wsparciem dla państwa ukraińskiego".

Analityczka stwierdziła, że ma to pokazać, że "jeżeli się zgodzić w tym momencie na żądania strony rosyjskiej, to w zasadzie będzie to oznaczało częściową kapitulację Ukrainy i będzie to dawało Rosji asumpt do tego, żeby czuła się zwyciężczynią w tej wojnie".

- Z naszej perspektywy też jest choćby dobre to, że w ramach wschodniej flanki (NATO - red.) będzie obecny prezydent Finlandii, które to państwo również ma bardzo duże poczucie zagrożenia rosyjskiego - zauważyła.

Trójstronne spotkanie w sprawie Ukrainy

Analityczka zapytana została także o to, czy uważa, że możliwe jest spotkanie trójstronne z udziałem prezydentów Ukrainy, USA i Rosji. - Dużo będzie zależało od tego, co dzisiaj liderzy zdecydują - odparła. - Widzimy wyraźnie, że prezydent Wołodymyr Zełenski dąży do tego rodzaju spotkania - dodała.

Jak mówiła dalej Dyner, Zełenski podkreślił, iż "nawet jeżeli będzie kwestia rozmowy o terytoriach, to powinno być przedmiotem ustaleń pomiędzy Ukrainą a Rosją przy obecności Stanów Zjednoczonych".

W sprawie trójstronnego spotkania, jak zaznaczyła, "bardzo często pada data piątkowa, czyli 22 sierpnia". - Zostaje bardzo duży znak zapytania, czy znów to będzie tylko wstęp do negocjacji, co jest bardzo prawdopodobne, czy jednak już jakiś rodzaj porozumienia zostanie na ten piątek zaproponowany - przekazała Dyner.

- Mądrzejsi będziemy dopiero dzisiaj wieczorem, kiedy usłyszymy, co liderzy państw zachodnich i Ukrainy ustalili w Waszyngtonie - podsumowała.

