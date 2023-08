"Co najmniej 30 martwych psów" w domu. Policja zatrzymała dwie osoby

Policja zatrzymała parę z amerykańskiego stanu New Jersey, u której w domu znaleziono "co najmniej 30 martwych psów". Mieszkający z nimi 9-letni chłopiec został przekazany opiece społecznej z powodu "niebezpiecznych dla zdrowia warunków", w jakich przebywał. - Nigdy nie widziałem czegoś podobnego - powiedział podczas konferencji prasowej szef miejscowej policji.

Policja pojawiła się w domu 35-letniej Rebekki Halbach i 32-letniego Brandona Leconeya w Evesham w poniedziałek. Wcześniej osoba związana z organizacją działającą na rzecz zwierząt, która przekazała parze pieniądze na opiekę nad niektórymi psami, zgłosiła że widziała "kilka niedożywionych i chorych psów" w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze znaleźli w budynku co najmniej 30 martwych psów oraz kilka żywych, a także koty i króliki. Dziewięć psów zostało zabranych do lecznicy weterynaryjnej. Stan zdrowia kilku z nich był "wyjątkowo zły" , jeden musiał zostać uśpiony - przekazał w piątek portal NBC News.

Ponad sto martwych psów. "Nigdy nie widziałem czegoś podobnego"

Jak powiedział Miller, policja uważa, że psy mogły zostać przekazane zatrzymanym w ramach adopcji oraz że otrzymali oni pieniądze za opiekę nad nimi. Organizacja pozarządowa z siedzibą na terenie stanu Karolina Północna, która przekazywała zwierzęta Halbach i Leconeyowi, w pewnym momencie nabrała podejrzeń co do sposobu traktowania psów i wysłała do Evesham swojego przedstawiciela. To on miał zgłosić parę na policję.