CNN: ustalenia Trumpa i Ruttego w sprawie Grenlandii tylko ustne

Trump: w sprawie Grenlandii coś wypracujemy Źródło: Reuters/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte osiągnęli ustne porozumienie w sprawie Grenlandii podczas spotkania w środę w Davos, ale jak dotąd nie powstał żaden dokument wspominający o przyszłej umowie - poinformowały CNN osoby zaznajomione z przebiegiem rozmowy liderów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii

Zgodzili się na dalsze rozmowy na temat aktualizacji porozumienia dotyczącego obrony Grenlandii zawartego między USA i Danią w 1951 roku - przekazały źródła. Na mocy tej umowy o współpracy obronnej siły amerykańskie stacjonują na Grenlandii.

Ramy umowy zakładają też gwarancję, że Rosja i Chiny będą wykluczone z wszelkich inwestycji na Grenlandii. Porozumienie ma również obejmować wzmocnienie roli NATO na wyspie.

Dwa źródła przekazały, że potencjalna umowa może też zawierać zapis dotyczący zwiększonego dostępu USA do zasobów naturalnych Grenlandii, w tym minerałów. Rutte jednak w czwartek zaprzeczył, by omawiał tę kwestię bezpośrednio z Trumpem.

Prace nad przygotowaniem nowej umowy w sprawie Grenlandii

Jedna z osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów powiadomiła, że Rutte nie chciał, by podczas jego spotkania z Trumpem były sporządzane oficjalne dokumenty, ponieważ obawiał się, że mogłyby wyciec albo że mógłby je opublikować w mediach społecznościowych sam Trump. Wcześniej w tym tygodniu prezydent USA w serwisie Truth Social opublikował prywatną wiadomość, którą otrzymał od Ruttego.

Jak zaznaczyła stacja CNN, brak dokumentów wywołał zamieszanie wśród sojuszników z NATO, którzy nie wiedzą, co dokładnie ustalono. Dokument szczegółowo określający warunki nowej umowy ma być opracowany na kolejnym spotkaniu grupy roboczej USA, Danii i Grenlandii. Według jednego ze źródeł do takiego spotkania może dojść w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że szczegóły porozumienia wciąż muszą być sfinalizowane przez wszystkie zaangażowane strony i dopiero po zakończeniu tych prac zostaną upublicznione.

- Jeśli ta umowa będzie przyjęta, a prezydent Trump ma wielką nadzieję, że będzie, USA osiągną wszystkie swoje strategiczne cele w sprawie Grenlandii na zawsze, bardzo niewielkim kosztem - podkreśliła Leavitt.

OGLĄDAJ: Trump: domagam się natychmiastowych negocjacji w sprawie Grenlandii