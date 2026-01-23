Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

CNN: ustalenia Trumpa i Ruttego w sprawie Grenlandii tylko ustne

Grenlandia
Trump: w sprawie Grenlandii coś wypracujemy
Źródło: Reuters/TVN24
Ustalenia Donalda Trumpa i Marka Ruttego na temat Grenlandii miały tylko charakter ustny - informuje stacja CNN. W tej sprawie między prezydentem USA i sekretarzem generalnym NATO nie sporządzono żadnych oficjalnych dokumentów - dodała.

Prezydent USA Donald Trump i sekretarz generalny NATO Mark Rutte osiągnęli ustne porozumienie w sprawie Grenlandii podczas spotkania w środę w Davos, ale jak dotąd nie powstał żaden dokument wspominający o przyszłej umowie - poinformowały CNN osoby zaznajomione z przebiegiem rozmowy liderów.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii

Zgodzili się na dalsze rozmowy na temat aktualizacji porozumienia dotyczącego obrony Grenlandii zawartego między USA i Danią w 1951 roku - przekazały źródła. Na mocy tej umowy o współpracy obronnej siły amerykańskie stacjonują na Grenlandii.

Ramy umowy zakładają też gwarancję, że Rosja i Chiny będą wykluczone z wszelkich inwestycji na Grenlandii. Porozumienie ma również obejmować wzmocnienie roli NATO na wyspie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Grenlandia
Będzie kompromis w sprawie Grenlandii? Doniesienia mediów i komentarz NATO
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii
Mark Rutte podczas wizyty w Davos
Rutte spotkał się z Trumpem. "Ta kwestia nie pojawiała się w moich dzisiejszych rozmowach"

Dwa źródła przekazały, że potencjalna umowa może też zawierać zapis dotyczący zwiększonego dostępu USA do zasobów naturalnych Grenlandii, w tym minerałów. Rutte jednak w czwartek zaprzeczył, by omawiał tę kwestię bezpośrednio z Trumpem.

Prace nad przygotowaniem nowej umowy w sprawie Grenlandii

Jedna z osób zaznajomionych z przebiegiem rozmów powiadomiła, że Rutte nie chciał, by podczas jego spotkania z Trumpem były sporządzane oficjalne dokumenty, ponieważ obawiał się, że mogłyby wyciec albo że mógłby je opublikować w mediach społecznościowych sam Trump. Wcześniej w tym tygodniu prezydent USA w serwisie Truth Social opublikował prywatną wiadomość, którą otrzymał od Ruttego.

Jak zaznaczyła stacja CNN, brak dokumentów wywołał zamieszanie wśród sojuszników z NATO, którzy nie wiedzą, co dokładnie ustalono. Dokument szczegółowo określający warunki nowej umowy ma być opracowany na kolejnym spotkaniu grupy roboczej USA, Danii i Grenlandii. Według jednego ze źródeł do takiego spotkania może dojść w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła, że szczegóły porozumienia wciąż muszą być sfinalizowane przez wszystkie zaangażowane strony i dopiero po zakończeniu tych prac zostaną upublicznione.

- Jeśli ta umowa będzie przyjęta, a prezydent Trump ma wielką nadzieję, że będzie, USA osiągną wszystkie swoje strategiczne cele w sprawie Grenlandii na zawsze, bardzo niewielkim kosztem - podkreśliła Leavitt.

OGLĄDAJ: Trump: domagam się natychmiastowych negocjacji w sprawie Grenlandii
pc

Trump: domagam się natychmiastowych negocjacji w sprawie Grenlandii
FORUM W DAVOS

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: muratart/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAGrenlandiaNATOMark RutteDonald Trump
Czytaj także:
1 godz 6 min
pc
Kiedy dziecko mówi: boli brzuszek. Jak rozpoznać prawdziwe kłopoty?
Mamy temat
Alex, zanim trafił do szpitala, trenował piłkę nożną
To dla nich gra WOŚP. Pomoc może dotrzeć do nawet półtora miliona dzieci
WOŚP 2026
Kuba, Hawana
Po obaleniu Maduro USA mają kolejny cel
Świat
Ukraina, Kijów. Ukraińska stolica mierzy się z brakami w dostawach prądu i ciepła przez rosyjskie ataki
"To był najtrudniejszy dzień od 2022 roku"
Świat
WHO
Stany Zjednoczone oficjalnie wystąpiły z WHO
Świat
UKRAINE-CRISIS-RUSSIA-USA-TALKS
Trzy godziny rozmowy w Moskwie. Wysłannicy Trumpa spotkali się z Putinem
Świat
Trump ogłosił projekt tarczy antyrakietowej "Złota Kopuła" z pociskami umieszczonymi w kosmosie
Jej elementy Trump chce umieścić na Grenlandii. Czym ma być Złota Kopuła?
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Rada Pokoju powołana, "owocne" spotkanie w Davos, Trump grozi odwetem
TO WARTO WIEDZIEĆ
34 min
pc
Najdroższa rakieta NASA i presja czasu. Wyścig o Księżyc znów przyspiesza
KIJEK W KO
imageTitle
W akcji Linette i liderzy rankingów. Plan transmisji 6. dnia Australian Open
EUROSPORT
imageTitle
Francuski dublet w Czechach. Polak może żałować końcówki
EUROSPORT
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Gwiazdor wypada na dłużej
EUROSPORT
fajerwerki sylwester
Radni zdecydowali. Zakaz używania fajerwerków przez cały rok
Polska
imageTitle
Mały finał dla Danii. Arcyciekawa sytuacja w grupie
EUROSPORT
imageTitle
Koszmarny powrót reprezentanta Polski. Sprezentował gola rywalom
EUROSPORT
imageTitle
Polacy zawiedli na mistrzostwach. Tłumaczenia szefa związku i selekcjonera
EUROSPORT
Opady marznące, gołoledź
Ślizgawica i trzaskający mróz. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
22 2046 LVU KRAKOW2_20260122_192902-0044
Duży pożar hali magazynowej. Strażacy sprawdzili składowane substancje
MAŁOPOLSKA
Donald Trump
Trump pozywa największy bank w USA
BIZNES
Zełenski w Davos
To "retoryka, która ma skłonić do jeszcze większej pomocy"
"KROPKA NAD I"
Powódź
Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość
METEO
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
WARSZAWA
biuro praca shutterstock_395625682
Ponad połowa pracowników odczuwa codzienny stres
BIZNES
imageTitle
Szymański pożegnał Turcję. Ma dołączyć do reprezentanta Polski
EUROSPORT
Tak jest - Aleksandra Leo - Bartosz Romowicz
Kłopotliwy uścisk ręki posłów Polski 2050 w studiu TVN24
Polska
Zełenski i Nawrocki
Nawrocki zapowiada rozmowy z Zełenskim. Leśkiewicz: spotkają się trzej prezydenci
Polska
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
WARSZAWA
Ronald S. Lauder
Tak miał narodzić się pomysł przejęcia Grenlandii
BIZNES
Fakty po faktach - Borys Budka
Budka z radą dla koalicjantów. "Później jest bardzo trudno to skleić"
Fakty po Faktach
USA śnieg
Nadciąga "burza potwór". Zagraża milionom Amerykanów
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica