W amerykańskim stanie Arizona matka chłopca, który zbierał kamienie, znalazła fragment ludzkiej szczęki. 22 lata później eksperci genealogii genetycznej potwierdzili, że to szczątki kapitana korpusu piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych, który zginął podczas ćwiczeń wojskowych w lipcu 1951 roku - podała amerykańska telewizja CNN.

Kolekcja kamieni

Sprawą zajęła się uczelnia

Przełom nastąpił w styczniu 2023 roku, kiedy biuro szeryfa i lekarz sądowy hrabstwa Yavapai przekazali sprawę do centrum genealogii genetycznej uczelni Ramapo College. Biuro szeryfa podało w oświadczeniu, że uczelnia nawiązała współpracę z lokalnymi władzami, wyrażając chęć zajęcia się tą sprawą.

- Ponieważ (genealogia genetyczna) wykorzystuje inny rodzaj testów DNA niż te, które zwykle wykonują organy ścigania, materiał z poprzedniego testu DNA musiał zostać wysłany do drugiego laboratorium – mówił Kyrenn Binder, zastępca dyrektora Ramapo College.

Materiał wysłano do laboratorium kryminalistycznego w Salt Lake City w stanie Utah, gdzie przeszedł zaawansowane genotypowanie DNA – powiedział Binder. Tam opracowano profil i przesłano go do dwóch genealogicznych baz danych.