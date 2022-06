CNN: Biały Dom chce "pełnego resetu" stosunków z Arabią Saudyjską

Biden: trzeba skorzystać z okazji, by przyczynić się do pokoju

Pytany o sprawę, Biden nie potwierdził wprost, że odwiedzi Arabię Saudyjską, ale dodał, że jeśli jest szansa na przyczynienie się do pokoju na Bliskim Wschodzie, to jako prezydent USA musi z niej skorzystać. Sekretarz energii Jennifer Granholm powiedziała w środę, że choć monarchia musi "odpowiedzieć za to, co zrobiła z Dżamalem Chaszodżdżim", to zwiększenie podaży ropy naftowej jest konieczne, zarówno ze względu na ograniczenie inflacji, jak i odcięcie Rosji od źródeł przychodów. Kluczową w tym rolę odgrywa Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) z Arabią Saudyjską na czele.