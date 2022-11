CNN: USA nie wykluczają przekazania Ukrainie dronów Gray Eagle

Stany Zjednoczone zastanawiają się, jak zmodyfikować śmiercionośnego drona, by ewentualna utrata jego wrażliwej technologii na polu walki była mniej niebezpieczne dla USA. Rozwiązania tego problemu może zwiększyć prawdopodobieństwo, że Ukraina je otrzyma - mówią rozmówcy CNN.

USA rozważają przekazania Ukrainie dronów Gray Eagle

Inny urzędnik potwierdził, że US Army bada możliwość wprowadzenia takich zmian w konstrukcji drona produkowanego przez General Atomics, znanego pod kryptonimem MQ-1C Gray Eagle.

- Jeśli chodzi o drony, jest to najlepsze, co można otrzymać. To naprawdę wyrafinowane aparaty – powiedział Seth Jones, dyrektor międzynarodowego programu bezpieczeństwa w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.