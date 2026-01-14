Clintonowie odmawiają złożenia zeznań w sprawie Epsteina

Bill Clinton i Jeffrey Epstein na zdjęciach Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Bill Clinton miał stawić się przed komisją we wtorek. Hillary Clinton została wezwana na środę.

Szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles powiedziała w wywiadzie miesiąc temu, że wbrew twierdzeniom Trumpa w aktach śledztwa dotyczących Epsteina nie ma dowodów obciążających Clintona.

Media piszą o staraniach szefa komisji Jamesa Comera wobec Clintonów, że mają na celu odwrócenie uwagi od powiązań Donalda Trumpa z Jeffreyem Epsteinem i skupienie się na prominentnych demokratach.

Jak podał m.in. portal Politico, prawnicy byłej pierwszej pary USA napisali w liście do komisji, że Clintonowie przekazali już wszystkie posiadane informacje dotyczące Epsteina i jego wspólniczki Ghislaine Maxwell, która odsiaduje 20-letni wyrok za udział w procederze handlu ludźmi w celach seksualnych. Oskarżyli przy tym Republikanów w Kongresie USA o próbę "skompromitowania rywali politycznych zgodnie z poleceniem prezydenta (Donalda) Trumpa".

Zarzuty dla byłego prezydenta?

Przewodniczący komisji James Comer w 2025 roku wystosował do Clintonów wezwanie do złożenia zeznań, wyznaczając daty przesłuchań na wtorek i środę. Po tym, jak we wtorek były prezydent USA nie stawił się w Kongresie, Comer zapowiedział, że w przyszłym tygodniu komisja zajmie się zawiadomieniem do prokuratury federalnej, rekomendując postawienie Clintonowi zarzutów za odmowę zeznań. Jeśli Hillary Clinton nie stawi się w Kongresie w środę, komisja rozpocznie podobne postępowanie - zapowiedział rzecznik komisji.

Prawnicy Clintonów mieli zaznaczyć w liście, że uznają wezwanie komisji za prawnie nieważne, bo nie jest związane z "ważnym celem legislacyjnym".

Bill i Hillary Clintonowie Źródło: SHAWN THEW/EPA/PAP

Media o próbach odwrócenia uwagi

"New York Times" przekazał we wtorek, że "nieustanne wysiłki Comera, aby zmusić ich (Clintonów) do zeznań, odzwierciedlają jego ogólne podejście do śledztwa komisji w sprawie Epsteina". Dziennik dodał, że szef komisji "starał się odwrócić uwagę" od powiązań prezydenta Trumpa z Epsteinem oraz decyzji jego administracji o zamknięciu śledztwa w tej sprawie bez ujawnienia kluczowych informacji. "Zamiast tego starał się skierować uwagę na prominentnych demokratów, którzy kiedyś byli związani z Epsteinem i jego długoletnią towarzyszką Ghislaine Maxwell" - czytamy.

Odmowa złożenia zeznań przed Kongresem może wiązać się z zarzutami karnymi i karą więzienia. Podczas prezydentury Joe Bidena za zignorowanie wezwania komisji śledczej Izby Reprezentantów badającej sprawę szturmu na Kapitol skazani zostali dwaj doradcy Trumpa: Steve Bannon i Peter Navarro. Obaj spędzili po cztery miesiące w więzieniu.

Clinton i Epstein

Podobnie jak obecny prezydent, Bill Clinton przez lata utrzymywał kontakty z Epsteinem, a na ujawnionych fotografiach z materiałów ze śledztwa wielokrotnie widać go w towarzystwie Epsteina i młodych kobiet. Jak dotąd nie ujawniono jednak żadnych dowodów na współudział Clintona w przestępczym procederze finansisty, który zmarł w więzieniu przed rozpoczęciem procesu w sprawie zarzutów dotyczących handlu ludźmi, w tym osobami nieletnimi, w celach seksualnych.

W grudniowym wywiadzie dla czasopisma "Vanity Fair" szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles powiedziała, że wbrew twierdzeniom Trumpa w aktach śledztwa dotyczących Epsteina nie ma dowodów obciążających Clintona.