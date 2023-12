Ciężarówka wypadła z drogi i zawisła w powietrzu. Od upadku uchronił ją złom

Ciężka, 18-kołowa ciężarówka wypadła z drogi i zawisła w powietrzu na krawędzi wiaduktu jednej z autostrad na Florydzie. Kierowcę pojazdu udało się uratować, a miejscowa straż pożarna opublikowała nagranie z przebiegu akcji ratunkowej. "Ten kierowca ma szczęście, że żyje, a my jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy sprowadzić go do rodziny na święta" - przekazały służby.

Na nagraniu z miejsca zdarzenia widać też przebieg akcji ratunkowej. Strażacy w sprowadzonym podnośniku dostali się do kabiny pojazdu, a następnie pomogli z niej wyjść kierowcy, który po chwili wzniósł ręce ku górze z radości. W komunikacie podkreślono, dotarcie do kierowcy było możliwe dopiero, gdy specjaliści zabezpieczyli ciężarówkę, tak by w trakcie akcji nie spadła na jezdnię pod wiaduktem. "Ten kierowca ma szczęście, że żyje, a my jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy sprowadzić go do rodziny na święta" - czytamy w komunikacie.