Ciężarna kobieta dostała mandat, bo policjant uznał, że płód nie jest pasażerem. Sprawa trafi do sądu

Brandy Bottone została zatrzymana przez policję w Teksasie za jazdę samochodem w pojedynkę po pasie przeznaczonym dla pojazdów z co najmniej dwoma osobami w środku. Bottone utrzymuje, że nie jechała sama, bo jest w 34. tygodniu ciąży, a w świetle prawa płód jest osobą. Policja nie uznała jednak płodu za pasażera i ukarała kobietę mandatem. Sprawa trafi do sądu, ale już teraz wywołuje dyskusje w związku z niedawnym wyrokiem amerykańskiego Sądu Najwyższego.

Policja nie uznała płodu za pasażera

Policjant wdał się w dyskusję z Bottone, która - według swojej relacji - w pewnym momencie miała powiedzieć: "Cóż, w świetle wszystkiego, co się wydarzyło nie próbuję tutaj zajmować wielkiego stanowiska politycznego, ale czy rozumiesz, że to jest dziecko?". Odniosła się tym samym do unieważnienia przez amerykański Sąd Najwyższy wyroku, który stanowił podstawę do powszechnego prawa do aborcji w USA. Jak odnotowało CNN, Teksas, podobnie jak inne stany kierowane przez konserwatywnych urzędników, naciskał na ograniczenie aborcji i zdefiniował płód lub nienarodzone dziecko jako "osobę".