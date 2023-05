Ciało pięciolatka w walizce przy autostradzie. O zabójstwo oskarżono partnera matki

32-letni Albert L. Sierra Jr. został oskarżony o zabicie jesienią 2013 roku pięcioletniego Jeremiaha Olivera. Ciało chłopczyka kilka miesięcy później zostało znalezione w walizce przy autostradzie w stanie Massachusetts, jednak przez prawie 9 lat brakowało podstaw, by oskarżyć kogokolwiek o to zabójstwo.

Wielka ława przysięgłych hrabstwa Worcester w czwartek postawiła Alberta L. Sierrę Jr. w stan oskarżenia w sprawie śmierci pięcioletniego Jeremiaha Olivera. 32-latek, oskarżony również o rozczłonkowanie ciała dziecka, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Rzecznik prokuratora okręgowego hrabstwa Worcester przekazał w komunikacie, że nie zostaną upublicznione informacje na temat tego, co doprowadziło do postawienia mężczyźnie zarzutów. Według CNN mężczyzna ma stanąć przed sądem 25 maja.