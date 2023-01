Koniec poszukiwań 4-letniej Atheny. Jej opiekun miał pobić ją na śmierć w Boże Narodzenie

Oklahoma State Bureau of Investigation

4-letnia Anthena Brownfield Oklahoma State Bureau of Investigation

Oklahoma. Śmierć dziecka w Boże Narodzenie

CNN, powołując się na raport sporządzony przy aresztowaniu pary, informuje że do tragedii miało dojść 25 grudnia. Alysia Adams zeznała, że w bożonarodzeniową noc jej mąż pobił dziewczynkę, a później "podniósł ją do góry za ramiona". Z zeznań kobiety wynika, że Athena "nie ruszała się, a jej oczy były ledwie otwarte". Następnie mężczyzna miał "położyć ją na podłodze i przynajmniej trzy razy uderzyć w jej klatkę piersiową". Później dziecko ani razu się już nie poruszyło.

Jak wyjaśniła cytowana przez stację 31-latka, po zamordowaniu dziecka Ivon Adams zabrał jej ciało do swojego starego domu w miejscowości Rush Springs, oddalonej od Cyril o ok. 20 kilometrów, i zakopał je "w pobliżu płotu". Żonie miał powiedzieć, że w miejsce zakopania zwłok zakrył "dużą złamaną gałęzią". Zeznania pokrywają się z informacją przekazaną przez biuro szeryfa, w którego komunikacie wyjaśniono, że ciało zostało znaleziono na terenie hrabstwa Grady - to tam znajduje się Rush Springs.