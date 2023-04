Policja podała przyczynę śmierci 2-latka znalezionego w paszczy aligatora. Ojciec z zarzutami zabójstwa

St. Petersburg. Ojciec 2-latka z zarzutami

"New York Post", powołując się na ustalenia śledczych, informuje że Mosley miał zamordować swoją partnerkę zaledwie kilka godzin po tym, jak ta zorganizowała imprezę z okazji jego urodzin. Następnie miał zabrać 2-latka nad pobliskie jezioro i wrzucić go do pełnej aligatorów wody. Z cytowanego przez dziennik policyjnego raportu wynika, że w mieszkaniu Jeffrey znaleziono odciski palców 21-latka. Motyw zabójstw nie jest znany. Mężczyzna przebywa w areszcie. 5 maja ma zostać po raz kolejny przesłuchany przez sąd - podaje "New York Post".