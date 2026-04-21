Świat

Ciało 14-latki w bagażniku. Prokuratura o szczegółach oskarżenia znanego piosenkarza

Zdjęcie Celeste Rivas Hernandez zaprezentowane na konferencji prasowej prokuratora okręgowego w Los Angeles
David Anthony Burke (D4vd) oskarżony o zabójstwo 14-latki
Źródło: TVN24/Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Śledczy poinformowali o szczegółach śledztwa w sprawie śmierci 14-latki, której ciało znaleziono w bagażniku samochodu piosenkarza D4vd. Podczas pierwszego jawnego przesłuchania oskarżony o jej zabójstwo muzyk nie przyznał się do winy. Media piszą o terabajtach dowodów i makabrycznych odkryciach. Co wiadomo o sprawie?

David Anthony Burke, występujący pod pseudonimem D4vd, zdobył popularność kilka lat temu dzięki nagraniom na TikToku. W ubiegłym roku artysta ruszył w trasę koncertową, w ramach której zagrać miał w kilkudziesięciu miastach w USA i Europie, a zakończyć ją występem w Polsce. Tournee zostało jednak przerwane jesienią ubiegłego roku, po odnalezieniu w bagażniku jego samochodu zwłok. Należały do zaginionej 14-letniej Celeste Rivas Hernandez.

D4vd od ubiegłego czwartku przebywa w areszcie bez możliwości wyjścia za kaucją. Co wiadomo w tej sprawie i dlaczego interesują się nią największe media w Stanach Zjednoczonych i na świecie?

Pierwsze jawne przesłuchanie D4vd

20.04.2026
Burke podczas przesłuchania w poniedziałek
Źródło: PAP/EPA/TED SOQUI / POOL

W poniedziałek Burke pojawił się na pierwszym jawnym przesłuchaniu przed sądem w Los Angeles. Kilka godzin wcześniej prokuratura poinformowała o postawieniu mu zarzutów. Oprócz zabójstwa pierwszego stopnia (z premedytacją) Burke'owi zarzuca się dopuszczenie się czynów lubieżnych wobec nieletniej oraz zbezczeszczenie zwłok poprzez ich poćwiartowanie.

"Po miesiącach spekulacji wokół sprawy w sali panowało napięcie przed przesłuchaniem. Gdy weszli rodzice dziewczynki, zrobiło się cicho" - relacjonował portal BBC. 21-latek nie przyznał się do winy. Nie złożył jednak żadnych wyjaśnień.

Co mówi obrona piosenkarza

20.04.2026
Adwokatki podczas przesłuchania Davida Anthony'ego Burke (znanego jako D4vd) w Los Angeles
Źródło: PAP/EPA/TED SOQUI / POOL

Obrona złożyła w imieniu muzyka wniosek o uniewinnienie - podał dziennik "Los Angeles Times". "Rzeczywiste dowody w tej sprawie wykażą, że David Burke nie zamordował Celeste Rivas Hernandez" - przekazał w oświadczeniu jeden z adwokatów, Blair Berk. Zapowiedział w nim "energiczną obronę" i udowodnienie niewinności swojego klienta.

Mecenas Berk - jak przypomina portal CNN - pracuje w kancelarii prawnej, która reprezentowała m.in. Harveya Weinsteina, Kanye Westa i Britney Spears.

Co wiadomo o 14-letniej ofierze

20.04.2026
Zdjęcie Celeste Rivas Hernandez zaprezentowane na konferencji prasowej prokuratora okręgowego w Los Angeles
Źródło: PAP/EPA/TED SOQUI

- Celeste była jeszcze dzieckiem - mówił na poniedziałkowej konferencji prasowej prokurator Nathan Hochman.

Nastolatka była córką imigrantów z Salwadoru. Dorastała w Lake Elsinore, ok. 100 km na wschód od Los Angeles, tam też uczęszczała do szkoły - informował "LA Times". Powołując się na dokumenty miejscowych służb dziennik donosił również, że Hernandez wielokrotnie uciekała z domu. Jak twierdzi prokurator, 23 kwietnia 2025 roku Burke zaprosił ją do swojego domu w Hollywood Hills. Dziewczynka miała tam trafić i "nigdy więcej jej nie widziano" - czytamy w komunikacie prokuratury.

Odnalezienie zwłok dziewczynki

8 września ubiegłego roku zwłoki Hernandez odnaleziono w bagażniku samochodu marki Tesla stojącym na parkingu dla odholowanych pojazdów w Hollywood w Los Angeles. Służby zostały wezwane na miejsce przez pracowników parkingu, którzy zwrócili uwagę na wydobywający się z pojazdu zapach. Biuro medycyny sądowej w Los Angeles ustaliło, że ciało było w pojeździe "dłuższy czas".

Zabójstwo 14-latki. Co twierdzi prokuratura

Prokurator Hochman przekazał, że to piosenkarz miał zamordować dziewczynkę, poćwiartować jej ciało i upchnąć do dwóch toreb, które następnie umieszczono w bagażniku samochodu Burke'a. Prokuratura nie ujawniła przyczyny śmierci dziewczynki, zarzuca jednak piosenkarzowi wykorzystanie "śmiercionośnej i niebezpiecznej broni", a konkretnie "ostrego narzędzia".

Prokuratura o motywach

Prokurator twierdzi, że Burke nawiązał seksualną relację z dziewczynką. Do zabójstwa miało dojść po tym, jak ta zagroziła muzykowi ujawnieniem jego zachowania i "zniszczeniem jego kariery". - To przerażające i makabryczne morderstwo, którego dopuścił się oskarżony o molestowanie seksualne szokuje i przeraża - powiedział Hochman przed kamerami. - Sprawiedliwości, której szukacie i na którą zasługujecie, stanie się zadość - dodał, zwracając się do bliskich 14-latki.

Co utrudniło zebranie dowodów

20.04.2026
Detektyw policji w Los Angeles obok zdjęcia Davida Anthony'ego Burke na konferencji prasowej
Źródło: PAP/EPA/TED SOQUI

Obecny na konferencji prasowej komendant policji w Los Angeles Jim McDonnell przyznał, że czas, jaki upłynął od śmierci Hernandez do znalezienia jej ciała, stanowił wyzwanie dla śledczych. Jak podkreślił, "kluczowe dowody uległy zniszczeniu lub zniknęły, a detektywi próbując dotrzeć do prawdy, musieli jednocześnie przeanalizować i obalić wiele fałszywych informacji krążących w przestrzeni publicznej".

Ostatecznie jednak służby zgromadziły znaczną liczbę dowodów. Jedna z prokuratorek, Beth Silverman w poniedziałek poinformowała o "40 terabajtach" danych (1 terabajt to 1024 gigabajty - red.).

CNN po zatrzymaniu 21-latka odnotował m.in., że miał on zostać sfotografowany w pobliżu domu Hernandez na początku 2024 roku, miał być też widziany w jej towarzystwie w transmisji na żywo prowadzonej na jednej z platform społecznościowych. "Usuń wszystko" - miał zażartować Burke w pewnym momencie.

Jaka kara grozi muzykowi

21-latkowi grozi dożywocie lub kara śmierci. O tym, jakiej kary będzie się domagać, prokuratura zdecyduje "w późniejszym terminie" - dowiadujemy się z poniedziałkowego komunikatu. Burke ma stawić się na kolejnym przesłuchaniu jeszcze w tym tygodniu.

Zbrodnia w Luizjanie. Zastrzelił siedmioro swoich dzieci

Jesteś świadkiem przemocy? O tym musisz pamiętać

Redagował AM

Źródło: CNN, BBC, Los Angeles Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/TED SOQUI

USALos AngelesPrzemoc seksualnaPolicja
Dziennikarz tvn24.pl
