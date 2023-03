Ciała z jeziora koło Las Vegas. Zidentyfikowano kolejne ludzkie szczątki

Ludzkie szczątki, znalezione w październiku 2022 roku w jeziorze Mead w stanie Nevada, należą do Donalda P. Smitha - poinformowali lokalni śledczy. Utonięcie mężczyzny zgłoszone zostało niespełna pół wieku temu. Tym samym zidentyfikowano kolejne z ciał, które w ostatnich miesiącach znaleziono w tym wysychającym sztucznym zbiorniku.

Zgodnie z komunikatem Biura Koronera Hrabstwa Clark na szczątki natrafili robotnicy wykonujący prace w zatoce jeziora Mead - Callville Bay - 17 października 2022 roku. W kolejnych dniach w jeziorze znaleziono także kolejne fragmenty ciała. Śledczy potwierdzili we wtorek, że należały one do tej samej osoby - pochodzącego z Las Vegas Donalda P. Smitha, którego zatonięcie zgłoszono w kwietniu 1974 roku.