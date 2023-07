Ciała trzech marines w samochodzie na stacji benzynowej. Wszczęto śledztwo

W samochodzie zaparkowanym na stacji benzynowej w stanie Karolina Północna znaleziono ciała trzech żołnierzy - poinformowała lokalna policja. Dwie z ofiar miały po 23 lata, trzeci zmarły to 19-latek. Wszyscy należeli do Korpusu Piechoty Morskiej USA. Trwa śledztwo, mające ustalić okoliczności śmierci.

Ciała żołnierzy w samochodzie

Mężczyźni, których ciała znaleziono, zostali zidentyfikowani jako 19-letni Tanner J. Kaltenberg z Wisconsin, 23-letni Merax C. Dockery z Oklahomy oraz 23-letni Ivan R. Garcia z Florydy. Cała trójka służyła w US Marines jako operatorzy pojazdów silnikowych. Pojazd, w którym znajdowały się ich zwłoki, był prywatną własnością jednego z nich.

Official account of 2nd MLG

Zatrucie czadem

Czad, czyli tlenek węgla, to bezwonny i bezbarwny gaz, który powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw. Nazywany jest "cichym zabójcą", ponieważ bardzo trudno jest go wykryć samodzielnie. Czad dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie zaburza dystrybucję tlenu dostarczanego do całego organizmu przez krew. Duże stężenie tlenku węgla może być śmiertelnie niebezpieczne.