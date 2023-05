Ciała dwóch uczennic na szkolnym parkingu. 17-latka usłyszała zarzut morderstwa

Śmiercionośny fentanyl "możesz kupić na każdym rogu"

- To tragiczna, koszmarna sprawa. I niestety przypomina to, o czym cały czas informujemy opinię publiczną: o niebezpieczeństwach związanych z fentanylem, o tym, jak jest śmiercionośny i jak bardzo staje się powszechny. Możesz kupić go na każdym rogu, myśląc, że to metamfetamina, kokaina czy sprasowana pigułka. Wszystkie te substancję mogą zawierać fentanyl i mogą cię zabić - podkreślił Davidson cytowany przez NBC News.