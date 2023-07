Ciała czterech kobiet znaleziono w krótkim odstępie czasu. Prokurator: ich śmierć może mieć ze sobą związek

Ciała czterech młodych kobiet były znajdywane w okresie od lutego do maja 2023 roku w różnych częściach amerykańskiego stanu Oregon. Wcześniej śledczy przekonywali, że te śmierci nie mają ze sobą związku. Teraz zidentyfikowali osobę, która znała wszystkie ofiary.

22-letnia Kristin Smith, 24-letnia Charity Perry, 31-letnia Bridget Webster i 22-letnia Ashley Real zostały znalezione martwe między lutym a majem tego roku w różnych częściach stanu Oregon. W poniedziałek biuro prokuratora hrabstwa Multnomah ogłosiło, że według ustaleń śledczych istnieją powiązania pomiędzy sprawami tych czterech kobiet. W wydanym komunikacie podkreślono, że do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów, ale przesłuchano wiele osób. Przynajmniej jedna z nich jest "obiektem zainteresowania śledczych, ponieważ jest powiązana ze wszystkimi czterema zmarłymi".

Co wiadomo o śmierci czterech kobiet w stanie Oregon

Lekarz sądowy stanu Oregon nie przedstawił dotąd wyników sekcji zwłok kobiet. Żadne dodatkowe informacje w sprawie nie są ujawniane. Biuro prokuratora zapewniło jednak, że mieszkańcy stanu nie mają powodów do niepokoju. "Na podstawie informacji, które są dostępne śledczym, nie uważa się, że w tej chwili istnieje jakiekolwiek aktywne zagrożenie dla społeczności" - czytamy w komunikacie.

Zaprzeczają swoim wcześniejszym słowom

Portal stacji informacyjnej ABC przypomina, że jeszcze w czerwcu biuro prokuratora wydało oświadczenie, w którym potępiło pojawiające się spekulacje, że śmierci czterech kobiet są ze sobą powiązane. "Dyskusje te doprowadziły do ​​niepokoju i strachu w naszej społeczności, i chcemy zapewnić, że spekulacje nie są poparte dostępnymi faktami" - przekonywali w komunikacie prasowym z 4 czerwca. Teraz departament poprosił opinię publiczną o pomoc i gwarantuje anonimowość każdemu, kto zgłosi się do organów ścigania z informacjami, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy śmierci młodych kobiet.