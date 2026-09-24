Świat Chirurg plastyczny uznany winnym zabójstwa. Grozi mu kara śmierci Oprac. Ewa Żebrowska |

USA, Floryda. Miami na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: CNN

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Proces rozpoczął się trzy lata po zaginięciu Stevena Cozziego. Prawnik zniknął ze swojego biura w Largo na Florydzie tuż przed zaplanowaną telekonferencją. Choć jego ciała ani szczątków nigdy nie odnaleziono, prokuratura przekonywała, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawia wątpliwości, iż Cozzi nie żyje, a za jego śmierć odpowiada chirurg plastyczny Tomasz Kosowski - podaje ABC News.

- Sedno sprawy tkwi w tym, że przytłaczająca całość dowodów wskazuje na obsesję oskarżonego: przygotował się, opracował plan, a następnie go zrealizował, mordując ofiarę 21 marca 2023 roku - mówił podczas rozprawy zastępca prokuratora stanowego Nathan Vonderheide, cytowany przez ABC News.

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Dodał, że miał na punkcie swojej ofiary "obsesję". Dowody wskazywały, że szukał o nim informacji w internecie, a także pojawił się pod jego domem i obserwował kancelarię prawną, w której pracował. Wyniki badań DNA przedstawione podczas procesu potwierdziły, że w samochodzie Kosowskiego znaleziono ślady krwi Cozziego.

Prokuratorzy wskazywali na trzy okoliczności obciążające: popełnienie czynu dla korzyści majątkowej, dokonanie go w sposób "zimny, wyrachowany i z premedytacją" oraz fakt, że był to czyn "szczególnie odrażający, potworny i okrutny" - relacjonuje ABC News.

Tomasz Kosowski Źródło zdjęcia: CNN

Nigdy nie wrócił do biurka

Jak przypomina CNN, Kosowski posiada kilka stopni naukowych. Kilka lat przed aresztowaniem pozwał swoich byłych współpracowników w związku ze sporem dotyczącym rozliczeń. Wraz z przedłużającym się postępowaniem cywilnym miał narastać jego konflikt ze Stevenem Cozzim, który reprezentował jedną z pozwanych przez niego osób.

Według wersji śledczych, przytaczanej przez CNN, Kosowski miał zabić prawnika w toalecie, a następnie wywieźć jego ciało z budynku na wózku. Służby znalazły później w pomieszczeniu ślady krwi.

Nagrania z monitoringu pokazywały również Kosowskiego opuszczającego budynek w innym ubraniu niż to, w którym do niego wszedł. Zdaniem prokuratury, zaledwie kilka minut po wywiezieniu ciała Cozziego miał z parkingu kancelarii dołączyć do telekonferencji dotyczącej ich wspólnej sprawy.

Śledczy twierdzili, że następnie Kosowski przewiózł ciało prawnika i wyrzucił je do kontenera na śmieci przy oddalonej drodze. Zwłok ani szczątków Cozziego nigdy nie odnaleziono. Dzień po zaginięciu prawnika Kosowski wykonywał wcześniej zaplanowane operacje. Trzy dni później został aresztowany. Podczas przeszukania śledczy znaleźli torbę, w której znajdowały się m.in. paralizator, maski, taśma klejąca, kastety, strzykawki oraz środek o działaniu paraliżującym.

Tak się bronił przed sądem

Kosowski zrzekł się prawa do procesu przed ławą przysięgłych, powierzając decyzję o swoim losie sędziemu z hrabstwa Pinellas na Florydzie - pisze CNN. Swoje stanowisko przedstawił przede wszystkim w mowie końcowej, w której próbował podważyć zarówno materiał dowodowy, jak i rekonstrukcję wydarzeń przedstawioną przez prokuraturę.

47-latek argumentował m.in., że oskarżyciele nie przedstawili aktu zgonu Cozziego. Kwestionował też możliwość dokonania zabójstwa w sposób opisany przez śledczych.

- A zatem popełniam to morderstwo w miejscu ogólnodostępnym, w toalecie, w samym środku ruchliwego kompleksu biurowego - mówił przed sądem. - Nikt nic nie słyszał. Nikt nic nie widział, mimo że ludzie znajdowali się dosłownie kilka metrów od tej toalety. Następnie sprzątam to pomieszczenie.

Dodał, że jest to nie tylko "fizycznie niemożliwe", ale też nielogiczne z uwagi na ramy czasowe, w jakich miał zarówno dokonać zabójstwa, jak i zatrzeć ślady.

Po mowie końcowej Kosowskiego sędzia Joseph Bulone orzekł, że zwykle w takich przypadkach ławnicy udają się na naradę, "zaznaczają odpowiednią rubrykę i sprawa jest zakończona". Z uwagi jednak na brak ławników, decyzję podejmuje on sam. Zapowiedział krótką przerwę zaznaczając, że "nie przewiduje, by miał się ze sobą długo nie zgadzać".

Według ekspertki, na którą powołuje się CNN, w sprawach zagrożonych karą śmierci samodzielna obrona nie jest doradzana. Zwykle kończy się wyrokami skazującymi i orzeczeniem kary śmierci.

Sędzia Joseph Bulone orzekł, że Kosowski jest winnym zabójstwa, a sprawa przechodzi teraz w fazę orzekania o karze. Sędzia zadecyduje podczas kolejnej rozprawy, czy 47-latek zostanie skazany na dożywocie czy karę śmierci. Termin wyznaczono na 8 października.