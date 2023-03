Chirurg plastyczny oskarżony o zabójstwo. Ofiary Tomasza Kosowskiego nie znaleziono

Zaginięcie prawnika Steve'a Cozziego

Prawnik Steve Cozzi zniknął ze swojego biura w mieście Largo na Florydzie 21 marca. Jak podaje "Tampa Bay Times", prawdopodobnie poszedł do toalety, zostawiając w biurze klucze oraz telefon. Osoba, która zauważyła nieobecność Cozziego, poszła do toalety, by sprawdzić, czy prawnik nadal tam jest. Nie zastała go tam, za to na sedesie, ścianach i podłodze zauważyła ślady krwi, więc wezwała policję - informuje dziennik.