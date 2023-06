Sekretarz stanu USA Antony Blinken odwiedzi Chiny

Sekretarz stanu USA Antony Blinken w piątek odwiedzi Chiny - poinformował w środę Departament Stanu. Szef amerykańskiej dyplomacji rozmawiał we wtorek telefonicznie ze swoim chińskim odpowiednikiem Qin Gangiem.

Jak przekazał w komunikacie rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, w Pekinie Blinken spotka się z "wysokimi rangą przedstawicielami ChRL" by podkreślić wartość utrzymania otwartych linii komunikacji i "odpowiedzialnie zarządzać relacjami USA-ChRL".

Nie jest jasne, jak długo potrwa wizyta Blinkena w ChRL. Departament Stanu podał, że będzie ona trwała od 16 do 21 czerwca, ale włączając w to również podróż szefa dyplomacji USA do Londynu na konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Chińskie media twierdzą, że wizyta odbędzie się w dniach 18-19 czerwca, zaś agencja AP informowała wcześniej, że Blinken 18 czerwca spotka się ze swoim odpowiednikiem Qin Gangiem i być może również z prezydentem Chin Xi Jinpingiem.