"Coraz bardziej niebezpieczne zachowanie Chin na niebie". Pentagon odtajnia wojskowe nagrania

Zastępca sekretarza obrony USA Ely Ratner poinformował we wtorek, że od 2022 roku doszło do ponad 180 incydentów z udziałem chińskich samolotów wojskowych, wykonujących "ryzykowne lub lekkomyślne manewry" w pobliżu amerykańskich samolotów. Waszyngton traktuje te zdarzenia jako próby zastraszenia amerykańskich pilotów. Jeśli uwzględniać manewry w pobliżu samolotów sojuszniczych Waszyngtonu, takich incydentów było łącznie około 300 - podają amerykańskie władze. Pentagon ostrzega przed "coraz bardziej niebezpiecznym zachowaniem Chin na niebie".

Ryzykowne manewry chińskich myśliwców

We wtorek Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin oskarżyło o takie naruszenie Kanadę, podczas gdy kanadyjski minister obrony zarzucił chińskim myśliwcom przechwycenie kanadyjskiego samolotu wojskowego nad wodami międzynarodowymi. Kanada twierdzi, że zachowanie chińskich myśliwców było "lekkomyślne i niebezpieczne". Chiński odrzutowiec miał zbliżyć się na odległość pięciu metrów do kanadyjskiego samolotu obserwacyjnego biorącego udział w operacji ONZ mającej na celu wyegzekwowanie sankcji wobec Korei Północnej.

Minister obrony Kanady Billy Blair oświadczył, że o ile chińskie siły powietrzne regularnie wchodzą w interakcje z samolotami biorącymi udział w misjach ONZ, to poniedziałkowy incydent naraził kanadyjski samolot na znaczne ryzyko. - Jestem bardzo zaniepokojony nieprofesjonalnym sposobem, w jaki zostało to zrobione - powiedział Blair. - Szczerze mówiąc, było to niebezpieczne i lekkomyślne. Tego typu zachowania są niedopuszczalne i zakomunikujemy to Chińskiej Republice Ludowej w najbardziej odpowiedni sposób - powiedział.