Chińskie wojsko zapowiada "patrole bojowe" na spornym morzu

Marynarka wojenna i siły powietrzne Chin zapowiedziały na niedzielę "patrole bojowe" na Morzu Południowochińskim. Tego samego dnia manewry na tym akwenie przeprowadzą siły USA, Filipin, Japonii i Australii - w strefie, do której prawa roszczą sobie Chiny i Filipiny.

Także w niedzielę Filipiny, USA, Japonia i Australia przeprowadzą wspólne manewry na tym akwenie, w strefie, do której roszczą sobie prawa zarówno Filipiny, jak i Chiny - podała dzień wcześniej agencja AP, cytując wspólny komunikat państw biorących udział w ćwiczeniach.

Manewry na kilka dni przed szczytem w Waszyngtonie

Do spotkania przywódców w Białym Domu ma dojść 11 kwietnia.

Morze Południowochińskie uznawane jest za jeden z potencjalnych punktów zapalnych ewentualnego konfliktu zbrojnego. Chiny uznają prawie całe to morze za swoje własne terytorium, co stoi w sprzeczności z roszczeniami innych państw regionu, w tym Filipin, do poszczególnych części tego akwenu, bogatego w surowce i kluczowego dla międzynarodowego handlu.