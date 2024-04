Amerykanie "głęboko zaniepokojeni" postawą Chin. Blinken leci do Pekinu

- Jesteśmy gotowi do podjęcia kroków przeciwko firmom, które występują przeciwko naszym interesom w sposób, który poważnie podważa bezpieczeństwo zarówno na Ukrainie, jak i w Europie. (Podjęcie tych kroków) jest konieczne. (...) Myślę że to będzie kluczowy temat dyskusji w Pekinie - powiedział oficjel.

Pomoc Rosji, która może "nie być w interesie Chin"

Dodał, że rozmowy podczas spotkania szefów MSZ państw grupy G7 na Capri we Włoszech pokazały, że partnerzy USA w Europie są równie zaniepokojeni postawą Pekinu. Władze w Waszyngtonie spodziewają się, że "będą miały okazję do wyrażenia tych obaw chińskim kolegom zarówno publicznie, jak i prywatnie".

- To, co widzimy w ciągu ostatnich miesięcy, to napływ materiałów z Chin do Rosji, za pomocą których Rosja odbudowuje swoją bazę przemysłowo-obronną i wytwarza broń, która potem pojawia się na polu bitwy na Ukrainie. Jesteśmy tym niezwykle zaniepokojeni - oznajmił Miller.