Antony Blinken w Chinach. Czego spodziewać się po wizycie, która ma "zatrzymać wiodącą w dół spiralę"?

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w niedzielę z wizytą do Pekinu, gdzie spotkał się już ze swoim chińskim odpowiednikiem Qin Gangiem. Rozmowa trwała pięć i pół godziny. To pierwszy od pięciu lat amerykański dyplomata wysokiej rangi, który odwiedza Państwo Środka. Reuters pisze, że podróż następuje w sytuacji "mroźnych stosunków dwustronnych" i "słabych perspektyw na przełom", jednak ma "zatrzymać wiodącą w dół spiralę".

Blinken, który przełożył swoją planowaną na luty podróż do Chin po tym, jak podejrzany chiński balon szpiegowski przeleciał nad amerykańską przestrzenią powietrzną, jest najwyższym rangą urzędnikiem rządu USA, który odwiedził Chiny od czasu objęcia urzędu przez prezydenta Joe Bidena w styczniu 2021 roku.

W listopadzie ubiegłego roku na indonezyjskiej wyspie Biden i Xi przeprowadzili długo oczekiwane pierwsze bezpośrednie rozmowy w kuluarach szczytu G20 . Obiecali sobie wówczas częstszą komunikację. "Chociaż to spotkanie na krótko złagodziło strach przed nową zimną wojną, lot chińskiego balonu nad Stanami Zjednoczonymi kilka miesięcy później spowodował eskalację napięcia, a komunikacja na wysokim szczeblu od tamtej pory była rzadkością" - zauważa Reuters.

Ponad pięć godzin spotkania Blinkena z jego chińskim odpowiednikiem

Chińska zastępczyni ministra spraw zagranicznych Hua Chunying, która brała udział w spotkaniu, napisała pod zdjęciem na Twitterze, na którym Qin i Blinken podają sobie ręce: "Mam nadzieję, że to spotkanie pomoże przywrócić stosunki chińsko-amerykańskie do tego, co obaj prezydenci uzgodnili na Bali".