Cztery zestrzelenia w osiem dni. CNN: armia USA opracowała nową metodę wykrywania obiektów latających

Balony nad USA

Kolejne doniesienia o wykrywanych i zestrzeliwanych nad Ameryką Północną obiektach latających wywołały wiele pytań. Wśród nich o to, dlaczego tyle ich nagle pojawiło się w tej części świata. Według doniesień medialnych obiekty nie pojawiły się jednak nad Stanami Zjednoczonymi dopiero w ostatnim czasie. Najprawdopodobniej latały już od kilku lat, jednak dopiero w ostatnim roku Amerykanie opracowali metodę wykrywania i śledzenia obiektów takich jak poruszające się kilkadziesiąt kilometrów nad ziemią balony - twierdzi CNN, powołując się na "źródła zaznajomione ze sprawą". Po przejęciu prezydentury przez Joe Bidena "USA opracowały po raz pierwszy spójną metodę techniczną do śledzenia balonów na całym świecie i niemal w czasie rzeczywistym" - twierdzą informatorzy stacji.

"Armia USA zaczęła więc dostosowywać swoje radary do wykrywania obiektów latających - również balonów - które są mniejsze, wolniejsze i mające inny kształt", informuje Reuters. - To, co sprawia, że tak trudno jest je namierzyć i śledzić, to ich rozmiar oraz potencjalnie kształt - potwierdza cytowany przez Reutera gen. Glen VanHerck, szef Północnoamerykańskiego Dowództwa Obrony Powietrznej i Kosmicznej (NORAD). Opisał on wykrywane teraz nad USA statki powietrzne jako "bardzo, bardzo małe obiekty produkujące bardzo, bardzo niskie echo radarowe".