Cher chce objąć kuratelą 47-letniego syna. Złożyła wniosek do sądu

Cher wniosła do sądu wniosek o objęcie jej syna Elijaha Blue Allmana kuratelą. Jako powód wskazała m.in. problemy 47-latka z nadużywaniem substancji psychoaktywnych - podał portal stacji CNN. Artystka obawia się, że "wszelkie środki przekazane Elijahowi zostaną natychmiast wydane na narkotyki, pozostawiając go bez środków na utrzymanie i narażając jego życie na niebezpieczeństwo".

Cher "niestrudzenie pracowała, by skierować Elijaha na leczenie"

- Z tym problemem borykają się miliony ludzi w Stanach Zjednoczonych - mówiła Cher w październiku magazynowi "People", odnosząc się do nadużywania przez jej syna substancji psychoaktywnych. - Jestem matką. To jest moja praca, by w taki czy inny sposób pomóc moim dzieciom - dodała. - Dla swoich dzieci robisz wszystko. Jeśli tylko możesz im pomóc, po prostu to robisz, bo na tym polega bycie matką. To daje radość, nawet jeśli serce boli. Przede wszystkim, kiedy myślisz o swoich dzieciach, po prostu się uśmiechasz, kochasz je i starasz się być przy nich.