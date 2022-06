Kobieta skazana na więzienie za urodzenie martwego dziecka. "Rosnący trend kryminalizacji ciężarnych"

Chelsea Becker była w ósmym miesiącu ciąży, wybrała już imię dla swojego dziecka, kiedy nagle we wrześniu 2019 roku zaczęła krwawić i trafiła do szpitala Adventist Health Hanford. Placówka należy do organizacji, której misją jest - jak deklaruje - "żyć miłością Boga". Dwie godziny później Chelsea Becker straciła dziecko. Zdaniem kobiety personel szpitala traktował ją podejrzliwie: - Dlaczego wezwano policję, aby zabrać moje dziecko? To wciąż nie daje mi spokoju - mówi teraz w rozmowie z "Guardianem".